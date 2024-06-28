BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Copa America 2024 - Grup C

01:00 Panama - ABD (TV 8,5)

04:00 Uruguay - Bolivya (Exxen)