Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
28 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maça tanık olacak. Gruplarda hem prestij hem de bir üst tura çıkma hedefi için takımlar büyük bir mücadele sergileyecek. Hızlı oyun temposu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 28 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
28 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik maçlarında takımlar, bir üst tura yükselme hedefiyle sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli oyun, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçın öne çıkan isimleri ve detaylı analizler, haberin ilerleyen bölümlerinde sizlerle paylaşılacak.
YAYINLAR
- 13:00 – Kepezspor FAŞ vs Sivasspor – A Spor
- 15:30 – 52 Orduspor FK vs Sarıyer – A Spor
- 18:00 – Sakaryaspor vs İnegölspor – A Spor
- 20:00 – Türkiye vs Kosova – TRT Spor
- 20:30 – Lecce vs Napoli – S Sport Plus / S Sport 2
- 20:30 – Kayserispor vs Niğde Belediyesi Spor – A Spor
- 22:30 – Saint-Etienne vs Pau – BeIN Sports 4
- 22:30 – Nancy vs Bastia – BeIN Sports 4
- 22:45 – Atalanta vs Milan – S Sport Plus
- 22:45 – Grimsby Town vs Brentford – EXXEN
- 22:45 – Wycombe Wanderers vs Fulham – EXXEN
- 23:00 – Wrexham vs Cardiff City – EXXEN