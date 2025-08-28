Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

28 Ağustos Perşembe, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olarak öne çıkıyor. Yerel liglerden Avrupa'nın en prestijli müsabakalarına kadar birçok önemli karşılaşma sahne alacak. Futbol tutkunları, bu zengin maç programıyla unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

28 Ağustos Perşembe akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı ve tempolu karşılaşmalar, coşkulu taraftarlarla birleşerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu kritik maçlarla ilgili tüm gelişmeler haberimizde sizi bekliyor!

28 AĞUSTOS FUTBOL YAYINLARI

  • 19:00 TRT 1 – Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi (Canlı)
  • 20:00 HT Spor – Samsunspor - Panathinaikos (Canlı)
  • 20:00 Show TV – Beşiktaş - Lausanne Sports (Canlı)
  • 20:30 TRT 1 – Universitatea Craiova - Başakşehir (Canlı)
  • 07:00 TRT Spor – UCL Play Off Rövanş Futbol Özeti
  • 10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller

  • 16:00 S Sport – Bundesliga
  • 16:00 TRT Spor – Gündem Futbol Transfer
  • 18:30 TRT Spor – Avrupa Stüdyosu
  • 19:00 A Spor – Avrupa Gecesi
  • 19:00 S Sport – Portekiz Ligi
  • 20:00 A Spor – Skorbord
  • 22:00 A Spor – Avrupa Gecesi
  • 22:00 S Sport – İspanya LaLiga
  • 23:30 TRT Spor – Avrupa Stüdyosu
