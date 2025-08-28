Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

28 Ağustos Perşembe akşamı, Avrupa futbol sahaları büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı ve tempolu karşılaşmalar, coşkulu taraftarlarla birleşerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Avrupa futbolundaki bu kritik maçlarla ilgili tüm gelişmeler haberimizde sizi bekliyor!

28 AĞUSTOS FUTBOL YAYINLARI

19:00 TRT 1 – Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi (Canlı)

20:00 HT Spor – Samsunspor - Panathinaikos (Canlı)

20:00 Show TV – Beşiktaş - Lausanne Sports (Canlı)

20:30 TRT 1 – Universitatea Craiova - Başakşehir (Canlı)

07:00 TRT Spor – UCL Play Off Rövanş Futbol Özeti

10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller