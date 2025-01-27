BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği maçlar arasında Süper Lig ve 1. Lig mücadeleleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda Serie A, La Liga ve Championship'teki önemli karşılaşmalar da günün spor gündemini oluşturuyor. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmadığı oluyor. 27 Ocak Pazartesi günü maç programı, izleyiciler için özel seçenekler sunuyor. Peki, 27 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:30: Sao Paulo - Corinthians, Brezilya Serie A, Smart Spor 2, Spor Smart 2

01:00: Boca Juniors - Argentinos Jrs., Arjantin Primera Division, Tuttur TV, Spor Smart, Smart Spor HD

20:00: Sakaryaspor - Manisa FK, Trendyol 1. Lig, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00: Kasımpaşa - Hatayspor, Trendyol Süper Lig, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

20:00: Al Qadsiah - Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig, S Sport Plus

20:30: Venezia - Verona, İtalya Serie A, S Sport 2, S Sport Plus

22:45: Genoa - Monza, İtalya Serie A, S Sport 2, S Sport Plus

22:45: Annecy - Dunkerque HB, Fransa Ligue 2, Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00: Alaves - Celta Vigo, İspanya La Liga, Tuttur TV, S Sport, S Sport Plus

23:00: Burnley - Leeds United, İngiltere Championship, Tuttur TV

23:15: AVS - Gil Vicente, Portekiz Liga NOS, Tuttur TV