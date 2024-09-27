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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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27 Eylül Cuma günü futbol severler için bir dizi maç yayınlanacak. Bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Maç programını takip etmek ve favori takımlarının mücadelelerini izlemek isteyen futbol severler, günün maç programını merakla bekliyor.

27 Eylül Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saat bilgileri detaylı bir şekilde paylaşılarak futbolseverlere rehberlik ediliyor. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi popüler liglerdeki maçlar da futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20.00 NET GLOBAL SİVASSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

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