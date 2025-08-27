Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
27 Ağustos Çarşamba, futbolseverler için dopdolu bir gün olacak. Yerel liglerden Avrupa'nın prestijli karşılaşmalarına kadar pek çok heyecan dolu maç oynanacak ve futbol tutkunları unutulmaz anların keyfini sürecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
27 Ağustos Çarşamba akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı tempolu maçlar ve coşkulu taraftarlar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa'daki bu önemli karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizde sizi bekliyor!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI
- Benfica – Fenerbahçe 22:00
- Club Brugge – Rangers 22:00
DİĞER ÖNEMLİ MAÇLAR
- Nottingham Forest – Manchester City 18:30
- Lyon – Arsenal 19:00
- Kawasaki Frontale – Al Sadd19:30
- St. Gilloise – Club Brugge 19:30
- Sabah Bakü – Karabağ19:00