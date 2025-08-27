Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

27 Ağustos Çarşamba akşamı, Avrupa futbol sahalarında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Hızlı tempolu maçlar ve coşkulu taraftarlar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa'daki bu önemli karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar haberimizde sizi bekliyor!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI

Benfica – Fenerbahçe 22:00

Club Brugge – Rangers 22:00

DİĞER ÖNEMLİ MAÇLAR