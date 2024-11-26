BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
26 Kasım Salı gününe dair futbol maçları hakkında bilgi arayan futbol severler için detaylar haberimizde yer alıyor. Hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanıyor ve bu maçlar şifresiz mi? İşte tüm merak edilenler...
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 26 Kasım Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 - Vissel Kobe - CC Mariners (AFC Şampiyonlar Ligi) - Spor SmartSmart Spor HD
13:00 - Ulsan Hyundai - Shanghai Port (AFC Şampiyonlar Ligi) - Smart Spor 2Spor Smart 2
15:00 - Buriram - Kawasaki Frontale (AFC Şampiyonlar Ligi) - Spor SmartSmart Spor HD
15:00 - Shandong Taishan - Johor Darul (AFC Şampiyonlar Ligi) - Smart Spor 2Spor Smart 2
16:00 - Young Boys - Atalanta (UEFA Gençlik Ligi) - UEFA.tv
17:00 - Al Sharjah - Istiqlol Dushanbe (AFC Şampiyonlar Ligi) - Spor SmartSmart Spor HD
18:00 - Bayern Münih - PSG (UEFA Gençlik Ligi) - UEFA.tv
19:00 - Al Sadd - Al Hilal (AFC Şampiyonlar Ligi) - Spor SmartSmart Spor HD
19:00 - Al Shorta - Al Wasl (AFC Şampiyonlar Ligi) - Smart Spor 2Spor Smart 2
20:45 - Slovan Bratislava - Milan (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor
20:45 - Sparta Prag - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Barcelona - Brest (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor
23:00 - Bayern Münih - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Inter - Leipzig (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Bayer Leverkusen - Salzburg (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Manchester City - Feyenoord (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Sporting Lisbon - Arsenal (UEFA Şampiyonlar Ligi) - İçtimai TVtabii Spor
23:00 - Young Boys - Atalanta (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor