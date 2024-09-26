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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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26 Eylül Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının hangi kanallardan yayınlanacağı ve bu yayınların şifresiz olup olmadığı merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifre durumları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

26 Eylül Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Avrua Lig'inde Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün mücadele edecek. Fenerbahçe Union SG ile Beşiktaş ise Ajax ile oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Maçların hangi kanallarda yayınlanacağı ve saat bilgileri detaylı bir şekilde paylaşılarak futbolseverlere rehberlik ediliyor. Türkiye'deki karşılaşmaların yanı sıra, İngiltere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi popüler liglerdeki maçlar da futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19.45 Fenerbahçe - Union SG

19.45 Malmö - Rangers

22.00 Ajax - Beşiktaş

22.00 Roma - Athletic Bilbao

22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen

22.00 FCSB - RFS

22.00 Lyon - Olympiacos

22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv

22.00 Tottenham - Karabağ

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