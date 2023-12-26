Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık hangi takımların maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
Futbol severlerin merakla beklediği karşılaşmalar bugün oynanacak. Hangi takımların, hangi liglerde ve hangi saatlerde maçı var? İşte bugünün futbol programı...
Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Aralık Salı günü yayınlanacak maçlar araştırılıyor. Arama motorlarında bu akşam maç var mı sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık hangi takımların maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Newcastle - Nottingham Forest / İngiltere Premier Lig
Bournemouth - Fulham / İngiltere Premier Lig
Sheffield United - Luton Town / İngiltere Premier Lig
Dundee United - Luton Town / İskoçya Premier Lig
Burnley - Liverpool / İngiltere Premier Lig
Al İttihad - Al Nassr / Suudi Arabistan Pro Lig
Club Brugge - St. Gilloise / Belçika Pro League
Manchester United - Aston Villa / İngiltere Premier Lig