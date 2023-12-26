Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık hangi takımların maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Aralık Salı günü yayınlanacak maçlar araştırılıyor. Arama motorlarında bu akşam maç var mı sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 26 Aralık hangi takımların maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Newcastle - Nottingham Forest / İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Fulham / İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Luton Town / İngiltere Premier Lig

Dundee United - Luton Town / İskoçya Premier Lig

Burnley - Liverpool / İngiltere Premier Lig

Al İttihad - Al Nassr / Suudi Arabistan Pro Lig

Club Brugge - St. Gilloise / Belçika Pro League

Manchester United - Aston Villa / İngiltere Premier Lig