BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
26 Ağustos Pazartesi günü hangi futbol maçları olduğu ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor. Şifreli ya da şifresiz olup olmadıkları da dahil olmak üzere tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte detaylar!
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 24 Ağustos Cumartesi günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
02:00 | Flamengo - Bragantino | Brezilya Serie A | Smart Spor 2, Spor Smart 2
02:30 | River Plate - Newell's Old Boys | Arjantin Primera Division | Spor Smart, Smart Spor HD
19:30 | Cagliari - Como | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2
21:00 | İstanbulspor - Şanlıurfaspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
21:00 | Trabzonspor - Kayserispor | Trendyol Süper Lig Ertelendi | Yayın Yok
21:45 | Verona - Juventus | İtalya Serie A | S Sport Plus, S Sport 2
21:45 | Red Star - Ajaccio | Fransa Ligue 2 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
22:30 | Villarreal - Celta Vigo | İspanya La Liga | S Sport Plus, S Sport