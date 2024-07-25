BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Wisla Krakow - Rapid Wien

19:30 Ruzomberok - Trabzonspor (ASpor)

20:00 Molde - Silkeborg IF

20:00 Corvinul Hunedoara - Rijeka

20:00 FC Sheriff - Elfsborg

20.45 Başakşehir FK - La Fiorita

21:00 Panathinaikos - Botev Plovdiv

21:30 Ajax - Vojvodina

21:30 Kilmarnock - Cercle Brugge

22:30 Sporting Braga - Maccabi Petah Tikva