25 Ağustos Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahalarında heyecan zirveye ulaşacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Yüksek tempolu maçlar ve coşkulu atmosferler, futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Avrupa'daki bu önemli karşılaşmaların tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz! Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

TRENDYOL SÜPER LİG

21:30 – Fenerbahçe – Adana Demirspor

UEFA KONFERANS LİGİ ELEMELERİ

20:00 – Beşiktaş – Lausanne-Sport (İsviçre)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ

21:00 – Rangers (İskoçya) – PSV Eindhoven (Hollanda)

REMIER LİG

22:00 – Newcastle United – Liverpool

ES LA LİGA

22:30 – Villarreal – Celta Vigo

SERİE A

22:45 – Hellas Verona – Juventus

BUNDESLİGA

22:30 – Bayern Münih – RB Leipzig

DİĞER ÖNE ÇIKAN MAÇLAR