Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
25 Ağustos Pazartesi, futbol tutkunları için dolu dolu bir gün olacak. Hem yerel liglerde hem de Avrupa'daki önemli karşılaşmalarda heyecan üst seviyeye çıkacak, futbolseverler unutulmaz maçlar izleyecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

25 Ağustos Pazartesi akşamı, Avrupa futbol sahalarında heyecan zirveye ulaşacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Yüksek tempolu maçlar ve coşkulu atmosferler, futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Avrupa'daki bu önemli karşılaşmaların tüm ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz! Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

TRENDYOL SÜPER LİG

  • 21:30 – Fenerbahçe – Adana Demirspor

UEFA KONFERANS LİGİ ELEMELERİ

  • 20:00 – Beşiktaş – Lausanne-Sport (İsviçre)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ

  • 21:00 – Rangers (İskoçya) – PSV Eindhoven (Hollanda)

REMIER LİG

  • 22:00 – Newcastle United – Liverpool

ES LA LİGA

  • 22:30 – Villarreal – Celta Vigo

SERİE A

  • 22:45 – Hellas Verona – Juventus

BUNDESLİGA

  • 22:30 – Bayern Münih – RB Leipzig

DİĞER ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

  • 03:00 – Inter Miami – Tigres UANL
