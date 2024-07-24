BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
24 Temmuz günü hangi maçların yayınlanacağı, bu maçların hangi kanalda olacağı ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Futbolseverler, günün maç programını ve yayın detaylarını öğrenmeye çalışıyorlar.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
24 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık - Türk Takımları
16:00 Gaziantep FK - Prishtina
18:00 Göztepe - Istra
18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor
19:30 HNK Gorica - Konyaspor
20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu
20:30 PAOK - Borac Banja Luka
21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk
21:15 Celje - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
18:00 Struga - Pyunik
19:00 Riga FC - Slask Wroclaw
20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi
21:00 AEK Atina - Inter Club
21:45 Cliftonville - Auda