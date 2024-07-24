BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 24 Temmuz bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

24 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları

16:00 Gaziantep FK - Prishtina

18:00 Göztepe - Istra

18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor

19:30 HNK Gorica - Konyaspor

20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu

20:30 PAOK - Borac Banja Luka

21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk

21:15 Celje - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

18:00 Struga - Pyunik

19:00 Riga FC - Slask Wroclaw

20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi

21:00 AEK Atina - Inter Club

21:45 Cliftonville - Auda