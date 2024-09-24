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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bugün, 24 Eylül Salı günü hangi futbol maçları var, bu maçlar hangi kanalda yayınlanıyor ve şifresiz mi? Sorularının cevabı merak ediliyor. 24 Eylül Salı günü futbol severler için hangi maçların olduğu, hangi kanaldan yayınlandığı ve maçların şifresiz olup olmadığı araştırılıyor.

24 Eylül Salı günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 24 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

LaLiga

20:00 Sevilla - Valladolid (S Sport, S Sport Plus)

20:00 Valencia - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Real Madrid-Alaves (S Sport, S Sport Plus)

İngiltere Lig Kupası

21:45 Manchester Cıty - Watford (TV8,5)

21:45 Walsall - Leicester City (EXXEN)

22:00 Wycombe Wanderers - Aston Villa (EXXEN)

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