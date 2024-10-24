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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ekim Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ekim Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Perşembe günü futbol severler hangi maçları izleyebilecek ve bu maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? Ayrıca, bu maçlar şifresiz mi? İşte tüm merak edilenler...

24 Ekim Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 NK Celje - Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi | TRT 1

22:00 Anderlecht - Ludogorets | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

22:00 Athletic Bilbao - Slavia Prag | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

22:00 Porto - Hoffenheim | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

22:00 Fenerbahçe - Manchester Utd | UEFA Avrupa Ligi | TRT 1, CBC Sport

22:00 Lyon - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi | TRT Spor, İçtimai TV

22:00 Malmö - Olympiakos | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

22:00 Rangers - FCSB | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

22:00 Tottenham - AZ Alkmaar | UEFA Avrupa Ligi | tabii Spor

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