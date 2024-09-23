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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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23 Eylül Pazartesi günü futbolseverleri bekleyen maçlar ve bu maçların hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu. Şifresiz mi olacak, hangi kanalda olacak? İşte detaylar...

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Pazartesi bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 23 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 BeIN Sports 2

Göztepe - Kayserispor

20.00 BeIN Sports 1

Gaziantep FK - Trabzonspor (Futbol)

20.00 TRT Spor

Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük (Futbol)

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