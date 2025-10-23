Haberler

Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
23 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Takımlar, grup aşamasında hem prestij hem de tur atlama avantajı için kıyasıya savaşacak. Yüksek tempolu mücadele, izleyenlere unutulmaz anlar sunacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 23 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

23 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının önemli karşılaşmalarında takımlar, tur atlama hedefiyle sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Hızlı ve çekişmeli maçlar, futbolseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Maçın öne çıkan oyuncuları ve kapsamlı analizler, haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizlerle olacak.

  • 19:45 - Fenerbahçe - Stuttgart - TRT 1
  • 19:45 - Brann - Rangers - Tabii
  • 19:45 - FCSB - Bologna - Tabii
  • 19:45 - Genk - Real Betis - Tabii
  • 19:45 - Go Ahead Eagles - Aston Villa - Tabii
  • 19:45 - Lyon - Basel - Tabii
  • 19:45 - Salzburg - Ferencvaros - Tabii
  • 19:45 - Shakhtar Donetsk - Legia Varşova - Tabii

  • 21:00 - Al Najma - Al Ahli - S Sport Plus
  • 22:00 - Samsunspor - Dinamo Kiev - TRT 1
  • 22:00 - Celta Vigo - Nice - Tabii
  • 22:00 - Lille - PAOK - Tabii
  • 22:00 - Nottingham Forest - Porto - Tabii
  • 22:00 - Roma - Viktoria Plzen - Tabii
  • 22:00 - Mainz - Zrinjski - Tabii
