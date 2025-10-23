Bugün hangi maçlar var? 23 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

23 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tavan yapacak. Grup aşamasının önemli karşılaşmalarında takımlar, tur atlama hedefiyle sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Hızlı ve çekişmeli maçlar, futbolseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Maçın öne çıkan oyuncuları ve kapsamlı analizler, haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizlerle olacak.

CANLI YAYINLAR

19:45 - Fenerbahçe - Stuttgart - TRT 1

19:45 - Brann - Rangers - Tabii

19:45 - FCSB - Bologna - Tabii

19:45 - Genk - Real Betis - Tabii

19:45 - Go Ahead Eagles - Aston Villa - Tabii

19:45 - Lyon - Basel - Tabii

19:45 - Salzburg - Ferencvaros - Tabii

19:45 - Shakhtar Donetsk - Legia Varşova - Tabii