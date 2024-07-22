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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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22 Temmuz günü hangi futbol maçlarının olduğu, bu maçların hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak ediliyor. Futbol severler, gün içerisinde oynanacak olan maçları ve yayın bilgilerini öğrenmek istiyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 22 Temmuz bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 21 Temmuz hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

17:00 Samsunspor - Almere City

19:30 Inter - Pergolettese

20:30 Košice - Roma

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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