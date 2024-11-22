BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

02:00 - Vasco Da Gama vs. Internacional (Brezilya Serie A - Smart Spor 2, Spor Smart 2)

03:30 - Independiente Rivadavia vs. River Plate (Arjantin Primera Division - Spor Smart, Smart Spor HD)

12:15 - Newcastle Jets vs. CC Mariners (Avustralya A Ligi - S Sport Plus)

14:00 - UEFA Uluslar Ligi (Kura Çekimi - UEFA.tv)

16:00 - Kapaz vs. Araz (Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport)

18:00 - Gagra vs. Telavi (Gürcistan Erovnuli Liga - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube)

20:00 - Pendikspor vs. Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

20:00 - Al Nassr vs. Al Qadsia (Suudi Arabistan Pro Lig - S Sport Plus)

20:30 - Paderborn vs. Nürnberg (Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV)

20:30 - Preussen Münster vs. Köln (Almanya Bundesliga 2 - Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV)

21:00 - Monaco vs. Brest (Fransa Ligue 1 - Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV)

22:30 - Bayern Münih vs. Augsburg (Almanya Bundesliga - Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV)

22:30 - Ferrol vs. Levante (İspanya La Liga 2 - S Sport Plus)

23:00 - Getafe vs. Valladolid (İspanya La Liga - S Sport Plus, S Sport)

23:00 - PSG vs. Toulouse (Fransa Ligue 1 - Bein Sports 2)