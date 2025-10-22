Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

22 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, tur atlamak için tüm güçleriyle sahada olacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçın yıldızları ve detaylı analizler, haberimizin devamında sizlerle.

YAYINLAR

13:00 — Galatasaray - Bodo/Glimt (UEFA Gençlik Ligi) — TRT Spor

19:45 — Athletic Bilbao - Karabağ — Tabii

19:45 — Galatasaray - Bodo/Glimt — TRT 1

20:00 — Rizespor - Başakşehir — BeIN Sports 2

20:00 — Konyaspor - Beşiktaş — BeIN Sports 1

22:00 — Atalanta - Slavia Prag — Tabii