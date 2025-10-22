Haberler

Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
22 Ekim akşamı, futbol tutkunları nefes kesen bir maça şahitlik edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında takımlar, hem prestij hem de gruptan çıkma avantajı için kıyasıya mücadele edecek. Yüksek tempolu oyun ve rekabet, spor severlere unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 22 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

22 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, tur atlamak için tüm güçleriyle sahada olacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Maçın yıldızları ve detaylı analizler, haberimizin devamında sizlerle.

  • 13:00 — Galatasaray - Bodo/Glimt (UEFA Gençlik Ligi) — TRT Spor
  • 19:45 — Athletic Bilbao - Karabağ — Tabii
  • 19:45 — Galatasaray - Bodo/Glimt — TRT 1
  • 20:00 — Rizespor - Başakşehir — BeIN Sports 2
  • 20:00 — Konyaspor - Beşiktaş — BeIN Sports 1
  • 22:00 — Atalanta - Slavia Prag — Tabii

  • 22:00 — Bayern Münih - Club Brugge — Tabii
  • 22:00 — Chelsea - Ajax — Tabii
  • 22:00 — Eintracht Frankfurt - Liverpool — Tabii
  • 22:00 — Monaco - Tottenham — Tabii
  • 22:00 — Real Madrid - Juventus — Tabii
  • 22:00 — Sporting - Marsilya — Tabii
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
