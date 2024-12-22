Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 22 Aralık Pazar günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

16.00 Göztepe Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

TFF 1. Lig

13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor

16.00 Boluspor - Kocaelispor

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig

17.00 Everton - Chelsea

17.00 Manchester United - Bournemouth

17.00 Fulham - Southampton

17.00 Leicester City - Wolverhampton

19.30 Tottenham - Liverpool

La Liga

16.00 Valencia - Deportivo Alaves

18.15 Real Madrid Sevilla

20.30 Leganes - Villarreal

20.30 Las Palmas - Espanyol

23.00 Real Betis - Rayo Vallecano

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından ilk görüntüler
img

Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor
Doktorlar ameliyatta hastanın midesini bulamadı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak

Son Dakika Haberleri

Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.