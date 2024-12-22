BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

16.00 Göztepe Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

TFF 1. Lig

13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor

16.00 Boluspor - Kocaelispor

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

İngiltere Premier Lig

17.00 Everton - Chelsea

17.00 Manchester United - Bournemouth

17.00 Fulham - Southampton

17.00 Leicester City - Wolverhampton

19.30 Tottenham - Liverpool

La Liga

16.00 Valencia - Deportivo Alaves

18.15 Real Madrid Sevilla

20.30 Leganes - Villarreal

20.30 Las Palmas - Espanyol

23.00 Real Betis - Rayo Vallecano