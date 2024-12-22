BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 22 Aralık Pazar günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
16.00 Kayserispor - Galatasaray
16.00 Göztepe Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor - Bodrumspor
TFF 1. Lig
13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük
16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor
16.00 Boluspor - Kocaelispor
19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü
İngiltere Premier Lig
17.00 Everton - Chelsea
17.00 Manchester United - Bournemouth
17.00 Fulham - Southampton
17.00 Leicester City - Wolverhampton
19.30 Tottenham - Liverpool
La Liga
16.00 Valencia - Deportivo Alaves
18.15 Real Madrid Sevilla
20.30 Leganes - Villarreal
20.30 Las Palmas - Espanyol
23.00 Real Betis - Rayo Vallecano