Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
22 Ağustos Cuma, futbolseverler için heyecanın zirveye ulaştığı bir gün olacak. Yerel liglerdeki kıyasıya rekabet ve Avrupa'daki önemli maçlar, sahada nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Gecenin öne çıkan karşılaşmaları, izleyicilere unutulmaz futbol anları yaşatmayı vaat ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
22 Ağustos Cuma akşamı, Avrupa futbolu büyük bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için ter dökecek. Sadece skorlar değil, tempolu oyun ve atmosfer de futbolseverlerin ilgisini çekecek. Avrupa'daki bu önemli karşılaşmalar ve tüm detaylar haberimizde. Bugün hangi maçlar var? 22 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
AVRUPA VE DÜNYADAN MAÇLAR
PREMIER LİG
- West ham vs Chelsea — 20:00
- Derby county vs Bristol City — 20:00
LA LIGA
- Real Betis vs Alavés — 21:30
BUNDESLIGA
- Bayern Munich vs Rb Leipzig — 20:30
LIGUE 1
- Paris Saint-Germain vs Angers — 20:45
İSVİÇRE CHALLENGE LİG (BELÇİKA)
- Xamax vs Etoile-Carouge — 10:30
- Vaduz vs Bellinzona — 10:30
- Stade Nyonnais vs Aarau — 10:30
- Yverdon vs Wil — 11:15
MÉXICO LİGA MX
- Querétaro vs Atlético San Luis — 18:00
- Juárez vs Santos Laguna — 18:00
- Mazatlán vs UANL Tigres — 20:00
- Club Tijuana vs Chivas Guadalajara — 20:00
J1 LİG JAPAN
- Kashiwa Reysol vs Urawa Reds — 11:00
DANIMARKA SUPERLIGA
- FC Copenhagen vs OB Odense — 18:00
NORVEÇ ELITESERIEN
- KfUM Oslo vs HamKam — 18:00
- FINLANDİYA VEİKKAUSLİGA
- Vps vs KTP Kotka — 16:00
WELSH PREMIER LİG (ÇOKLU MAÇLAR)
- Bala Town vs Colwyn Bay — 19:45
- Barry Town vs Penybont — 19:45
- Flint Town United vs Caernarfon Town — 19:45
- Haverfordwest County vs Cardiff Metropolitan University — 19:45
- Llanelli vs Briton Ferry — 19:45
- The New Saints vs Connah's Quay Nomads — 19:45
LEAGUE OF IRELAND PREMIER DİVİSİON
- Bohemians vs Cork City — 19:45
- Drogheda vs St Patricks Athletic — 19:45
- Galway United vs Derry City — 19:45
- Waterford United vs Sligo Rovers — 19:45
- Shamrock Rovers vs Shelbourne — 20:00