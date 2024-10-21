BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
21 Ekim Pazartesi günü hangi futbol maçları var, hangi kanallardan yayınlanıyor ve bu maçlar şifresiz mi? Futbolseverlerin merakla beklediği bu bilgiler, maç saatleri ve yayınlanacağı kanallarla birlikte bu haberde bulunuyor.
21 Ekim Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
- 19:00, Al Shorta - Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi, D Smart GO
- 19:00, Al Ain - Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi, Spor SmartSmart Spor HD
- 19:00, Al Sadd - Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi, Smart Spor 2Spor Smart 2
- 20:00, Esenler Erokspor - Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig, TRT SporBein Sports 2beIN Sports Tod TV
- 20:00, Bodrumspor - Ç.Rizespor, Trendyol Süper Lig, Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
- 21:00, Al Rayyan - Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi, Spor SmartSmart Spor HD
- 21:45, Troyes - Paris FC, Fransa Ligue 2, Bein Sports 4beIN Sports Tod TV
- 22:00, Nottingham Forest - Crystal Palace, İngiltere Premier Lig, Bein Sports 3beIN Sports Tod TV
- 22:00, Valencia - Las Palmas, İspanya La Liga, S Sport PlusS Sport