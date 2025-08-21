21 Ağustos Perşembe akşamı, Avrupa futbolunda büyük heyecan yaşanacak! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turunda takımlar, tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak. Kritik mücadeleler, sadece sonuçlarıyla değil, futbolseverlere sunacağı tempolu oyun ve unutulmaz atmosferle de dikkat çekecek. Avrupa sahnesindeki bu futbol şöleninin öne çıkan karşılaşmaları ve tüm detayları haberin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 21 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ MAÇLAR

Samsunspor – Panathinaikos 20:00

Başakşehir – Universitatea Craiova 20:00

Lausanne – Beşiktaş 20:00

AVRUPA LİGLERİNDEN SEÇMELER

Premier League: Chelsea – AC Milan 22:00

La Liga: Real Madrid – Atletico Madrid 21:30

Serie A: Juventus – Inter Milan 20:30

DİĞER ÖNEMLİ KARŞILAŞMALAR