BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 20 Nisan 2025 Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda?

Güncel maç programı takipçileri tarafından yakından izleniyor. "Bugün hangi maçlar var" sorusuna yanıt arayanlar, karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri ve basketbol karşılaşmaları için "bugün hangi maçlar var" sorusu gündemin en çok araştırılan konularından biri. Özellikle derbi ve kritik mücadeleler sporseverlerin odak noktasında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2025 Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig

13.30 Başakşehir-Gaziantep FK (beİN Sports 1)

16.00 Rizespor-Eyüpspor (beİN Sports 1)

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (beİN Sports 1)

La Liga

15.00 Valladolid- Osasuna (S Sport, EXXEN)

17.15 Villarreal- Real Sociedad (S Sport, EXXEN)

19.30 Sevilla- Alaves (S Sport, EXXEN)

22.00 Real Madrid- Ath. Bilbao (S Sport, EXXEN)

Bugün hangi maçlar var?

Premier Lig

16.00 Fulham- Chelsea (beİN Sports MAX 1)

16.00 Ipswich Town- Arsenal (beİN Sports 3)

16.00 Man. United- Wolverhampton (beİN Sports MAX 2)

18.30 Leicester City- Liverpool (beİN Sports 3)

Serie A

16.00 Empoli- Venezia (S Sport, EXXEN)

19.00 Bologna- İnter (S Sport, EXXEN)

21.45 Milan- Atalanta (S Sport, EXXEN)