Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Ekim akşamı, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gece olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlar, hem prestij hem de kritik puanlar için kıyasıya mücadele edecek. Sahadaki yoğun rekabet, futbolseverleri büyük bir coşkuya sürükleyerek ekran başından ayırmayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, tur kapısını aralamak için kıyasıya yarışacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, öne çıkan yıldızlar ve maç analizleri haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
08:00 - İlk Baskı ( Futbol ) - TRT Spor
10:30 - beIN Sabah ( Futbol ) - BeIN Haber
14:00 - Gün Ortası ( Futbol ) - A Spor
15:00 - Spor Gündemi ( Futbol ) - A Spor
16:00 - Serik Spor - Amed SF ( Futbol ) - TRT Spor
18:00 - Gündem Futbol (Futbol) - TRT Spor
18:00 - Ana Haber (Futbol) - A Spor
20:00 - İstanbulspor - Bandırmaspor (Futbol) - BeIN Sports 2
20:00 - Avrupa'da Türk Takımları (Futbol) - A Spor
20:00 - İstanbulspor - Bandırmaspor (Futbol) - TRT Spor
21:00 - Artı Futbol (Futbol) - A Spor
21:45 - Cremonese - Udinese / Serie A (Futbol) - S Sport 2
22:00 - Alaves - Valencia / La Liga (Futbol) - S Sport
22:00 - Stadyum (Futbol) - TRT Spor
DİĞER YAYINLAR
08:00 - Sabah Sporu (Futbol) - A Spor
10:15 - Trendyol Süper Lig Goller (Futbol) - TRT Spor
11:00 - Spor Ajansı (Futbol) - A Spor
13:00 - beIN Gün Ortası (Futbol) - BeIN Haber
16:00 - Serik Bld. - Amed SF / TFF 1. Lig (Futbol) - BeIN Sports 2
18:00 - beIN Ana Haber (Futbol) - BeIN Haber
20:00 - Eyüpspor - Kasımpaşa (Futbol) - BeIN Sports 1
22:00 - West Ham - Brentford (Futbol) - BeIN Sports 3
23:00 - Son Sayfa (Futbol) - A Spor
23:30 - Teknik Analiz (Futbol) - TRT Spor