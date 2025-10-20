Haberler

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
20 Ekim akşamı, futbol tutkunları için heyecan dolu bir gece olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımlar, hem prestij hem de kritik puanlar için kıyasıya mücadele edecek. Sahadaki yoğun rekabet, futbolseverleri büyük bir coşkuya sürükleyerek ekran başından ayırmayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 20 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

20 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta olacak. Grup aşamasının kritik mücadelelerinde takımlar, tur kapısını aralamak için kıyasıya yarışacak. Yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, öne çıkan yıldızlar ve maç analizleri haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

08:00 - İlk Baskı ( Futbol ) - TRT Spor

10:30 - beIN Sabah ( Futbol ) - BeIN Haber

14:00 - Gün Ortası ( Futbol ) - A Spor

15:00 - Spor Gündemi ( Futbol ) - A Spor

16:00 - Serik Spor - Amed SF ( Futbol ) - TRT Spor

18:00 - Gündem Futbol (Futbol) - TRT Spor

18:00 - Ana Haber (Futbol) - A Spor

20:00 - İstanbulspor - Bandırmaspor (Futbol) - BeIN Sports 2

20:00 - Avrupa'da Türk Takımları (Futbol) - A Spor

20:00 - İstanbulspor - Bandırmaspor (Futbol) - TRT Spor

21:00 - Artı Futbol (Futbol) - A Spor

21:45 - Cremonese - Udinese / Serie A (Futbol) - S Sport 2

22:00 - Alaves - Valencia / La Liga (Futbol) - S Sport

22:00 - Stadyum (Futbol) - TRT Spor

DİĞER YAYINLAR

08:00 - Sabah Sporu (Futbol) - A Spor

10:15 - Trendyol Süper Lig Goller (Futbol) - TRT Spor

11:00 - Spor Ajansı (Futbol) - A Spor

13:00 - beIN Gün Ortası (Futbol) - BeIN Haber

16:00 - Serik Bld. - Amed SF / TFF 1. Lig (Futbol) - BeIN Sports 2

18:00 - beIN Ana Haber (Futbol) - BeIN Haber

20:00 - Eyüpspor - Kasımpaşa (Futbol) - BeIN Sports 1

22:00 - West Ham - Brentford (Futbol) - BeIN Sports 3

23:00 - Son Sayfa (Futbol) - A Spor

23:30 - Teknik Analiz (Futbol) - TRT Spor

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

