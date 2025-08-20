Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Ağustos Çarşamba günü, futbol dünyasında heyecan doruğa çıkıyor. Yerel liglerdeki çekişmeli mücadeleler ve Avrupa sahnesindeki kritik karşılaşmalar, futbolseverlere dolu dolu bir gün vadediyor. Gecenin öne çıkan maçları ise, izleyenlere adrenalin dolu dakikalar ve unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 Ağustos Çarşamba akşamı, Avrupa futbolunda büyük heyecan yaşanacak! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde eleme turuna çıkan takımlar, tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak. Kritik mücadeleler, yalnızca sonuçlarıyla değil, futbolseverlere sunacağı tempolu oyun ve unutulmaz atmosferle de dikkat çekecek. Avrupa sahnesindeki bu futbol şöleninin öne çıkan karşılaşmaları ve tüm detayları haberin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – PLAY-OFF TURU
- Fenerbahçe vs Sl Benfica
- Basel vs Fc Copenhagen
- Celtic vs Kairat
- Bodo/Glimt vs Sturm Graz
İNGİLTERE – YEREL LİGLER
- Bolton Wanderers vs Reading
- Notts County vs Shrewsbury Town
DİĞER LİGLERDEN DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMALAR
- Juventude vs Vasco Da Gama
- Machida Zelvia vs Gamba Osaka
- Sanfrecce Hiroshima vs Vissel Kobe