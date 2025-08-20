20 Ağustos Çarşamba akşamı, Avrupa futbolunda büyük heyecan yaşanacak! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde eleme turuna çıkan takımlar, tur atlama hedefiyle sahaya çıkacak. Kritik mücadeleler, yalnızca sonuçlarıyla değil, futbolseverlere sunacağı tempolu oyun ve unutulmaz atmosferle de dikkat çekecek. Avrupa sahnesindeki bu futbol şöleninin öne çıkan karşılaşmaları ve tüm detayları haberin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 20 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ – PLAY-OFF TURU

Fenerbahçe vs Sl Benfica

vs Sl Benfica Basel vs Fc Copenhagen

Celtic vs Kairat

Bodo/Glimt vs Sturm Graz

İNGİLTERE – YEREL LİGLER

Bolton Wanderers vs Reading

Notts County vs Shrewsbury Town

DİĞER LİGLERDEN DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMALAR