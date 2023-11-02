Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım kimin maçı var? Bu akşam maç var mı?
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Futbol severlerin merakla beklediği 2 Kasım tarihinde hangi maçların olacağına dair detaylar araştırılıyor. Bu akşam hangi maçlar var, hangi takımlar sahaya çıkıyor merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım kimin maçı var? Bu akşam maç var mı? İşte detaylar...
Bugün hangi maçlar var merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçlar sorgulatılıyor. Sporseverler tarafından bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 2 Kasım kimin maçı var? Bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Sivasspor-Artvin Hopa / Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Efeler 09 Spor / Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-Erbaaspor / Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor-Iğdırspor / Ziraat Türkiye Kupası