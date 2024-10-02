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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Ekim günü maç var mı, hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi?
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2 Ekim günü futbol severler için hangi maçların olduğu ve bu maçların hangi kanallardan yayınlanacağı merak konusu oldu. Ayrıca, maçların şifresiz olup olmadığı da futbol severlerin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Ekim'deki maç programı ve yayın bilgileri!

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi

22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Girona - Feyenoord (TRT Spor)

19:45 Shakhtar D. - Atalanta (tabii Spor)

22:00Aston Villa - Bayern Münih (tabii Spor)

22:00 Benfica - Atletico Madrid (tabii Spor)

22:00 D. Zagreb - Monaco (tabii Spor)

22:00 Leipzig - Juventus (tabii Spor)

22:00 Lille - Real Madrid (tabii Spor)

22:00 Liverpool - Bologna (TRT 1)

22:00 Sturm Graz - Club Brugge (tabii Spor)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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