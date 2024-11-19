BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 19 Kasım bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan spor severler, 19 Kasım Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

15:00 Çin - Japonya (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)

15:00 Endonezya - Suudi Arabistan (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

17:00 Filistin - Güney Kore (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)

17:00 Kırgızistan - İran (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

19:00 Türkiye - Almanya (UEFA Elit U20 Ligi, TRT Spor)

19:00 BAE - Katar (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)

19:00 Umman - Irak (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

20:00 Türkiye - Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı, A Spor)

21:15 Bahreyn - Avustralya (FIFA Dünya Kupası Eleme, Spor Smart, Smart Spor HD)

21:15 Kuveyt - Ürdün (FIFA Dünya Kupası Eleme, Smart Spor 2, Spor Smart 2)

22:45 Bosna Hersek - Hollanda (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)

22:45 Macaristan - Almanya (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)

22:45 Galler - İzlanda (UEFA Uluslar Ligi, S Sport Plus, Exxen)

22:45 Karadağ - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi, TV8, Exxen)

22:45 İsveç - Azerbaycan (UEFA Uluslar Ligi, S Sport Plus, CBC Sport, Exxen)

22:45 Arnavutluk - Ukrayna (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)

22:45 Çekya - Gürcistan (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)

22:45 Slovakya - Estonya (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)

22:45 Malta - Andorra (UEFA Uluslar Ligi, Exxen)