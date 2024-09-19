BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

19 Eylül Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 19 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19.45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

19.45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica

22.00 AS Monaco - FC Barcelona

22.00 Atalanta BC - Arsenal FC

22.00 Atlético de Madrid - RB Leipzig

22.00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

UEFA YENİ FORMAT NEDİR?

Bu sezon, lig usulü 36 takımın mücadele edeceği formatta, takımlar ilk 8 hafta sonunda sıralamanın ilk 8'ine girerek son 16 turuna yükselme şansı elde edecek. Bu 8 takım, doğrudan son 16 turuna katılacak ve organizasyonun devamında daha ileri aşamalara geçme fırsatı bulacak.