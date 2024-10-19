BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

19 Ekim Cumartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG

13:30 Kayserispor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

16:00 Trabzonspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

19:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 2)

19:00 Antalyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

PREMIER LIG

14:30 Tottenham - West Ham United (beIN Sports 3)

17:00 Fulham - Aston Villa (beIN Sports MAX 2)

17:00 Ipswich Town - Everton (beIN Connect)

17:00 Manchester United - Brentford (beIN Sports 3)

17:00 Southampton - Leicester City (beIN Connect)

17:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 4)

19:30 Bournemouth - Arsenal (beIN Sports 3)

LALIGA

15:00 Athletic Bilbao - Espanyol (S Sport - S Sport Plus)

17:15 Osasuna - Real Betis (S Sport - S Sport Plus)

19:30 Girona - Real Sociedad (S Sport - S Sport Plus)

22:00 Celta Vigo - Real Madrid (S Sport - S Sport Plus)