Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
19 Ağustos Salı günü, futbolseverleri yoğun ve heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Yerel liglerdeki rekabet dolu karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasındaki kritik mücadeleler de sahne alacak. Gecenin öne çıkan maçları, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Peki, bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
AVRUPA FUTBOLU MAÇLARI
ES LA LIGA (İSPANYA)
- Real Madrid vs Osasuna – 22:00
İNGİLTERE LİGLERİ
LEAUGE ONE (3. LİG)
- AFC Wimbledon vs Cardiff City – 19:45
- Huddersfield Town vs Doncaster Rovers – 19:45
- Luton Town vs Wigan Athletic – 19:45
- Mansfield Town vs Blackpool – 19:45
- Northampton Town vs Lincoln City – 19:45
- Peterborough United vs Barnsley – 19:45
- Plymouth Argyle vs Leyton Orient – 19:45
- Port Vale vs Stevenage – 19:45
- Rotherham United vs Burton Albion – 19:45
- Stockport County vs Bradford City – 19:45
- Wycombe Wanderers vs Exeter City – 19:45
LEAUGE TWO (4. LİG)
- Newport County AFC vs Salford City – 19:30
- Accrington Stanley vs Tranmere Rovers – 19:45
- Bristol Rovers vs Oldham Athletic – 19:45
- Cheltenham Town vs Bromley – 19:45
- Colchester United vs Cambridge United – 19:45
- Crawley Town vs MK Dons – 19:45
- Fleetwood Town vs Crewe Alexandra – 19:45
- Gillingham vs Chesterfield – 19:45
- Harrogate Town vs Barrow – 19:45
- Notts County vs Shrewsbury Town – 19:45
- Swindon Town vs Barnet – 19:45
- Walsall vs Grimsby Town – 20:00