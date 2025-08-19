Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Ağustos Salı günü, futbolseverleri yoğun ve heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Yerel liglerdeki rekabet dolu karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasındaki kritik mücadeleler de sahne alacak. Gecenin öne çıkan maçları, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Peki, bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

19 Ağustos Salı akşamı, futbolseverleri Avrupa'nın dört bir yanında oynanacak kritik karşılaşmalar bekliyor! Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında sahne alacak takımlar, turu geçmek için kıyasıya mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçlar, sadece skorlarıyla değil, futbolseverlere yaşatacağı atmosferle de hafızalarda yer edecek. Gecenin tüm detayları ve öne çıkan maçlar haberin devamında sizleri bekliyor. Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

AVRUPA FUTBOLU MAÇLARI

ES LA LIGA (İSPANYA)

  • Real Madrid vs Osasuna – 22:00

İNGİLTERE LİGLERİ

LEAUGE ONE (3. LİG)

  • AFC Wimbledon vs Cardiff City – 19:45
  • Huddersfield Town vs Doncaster Rovers – 19:45
  • Luton Town vs Wigan Athletic – 19:45
  • Mansfield Town vs Blackpool – 19:45
  • Northampton Town vs Lincoln City – 19:45
  • Peterborough United vs Barnsley – 19:45
  • Plymouth Argyle vs Leyton Orient – 19:45
  • Port Vale vs Stevenage – 19:45
  • Rotherham United vs Burton Albion – 19:45
  • Stockport County vs Bradford City – 19:45
  • Wycombe Wanderers vs Exeter City – 19:45

LEAUGE TWO (4. LİG)

  • Newport County AFC vs Salford City – 19:30
  • Accrington Stanley vs Tranmere Rovers – 19:45
  • Bristol Rovers vs Oldham Athletic – 19:45
  • Cheltenham Town vs Bromley – 19:45
  • Colchester United vs Cambridge United – 19:45
  • Crawley Town vs MK Dons – 19:45
  • Fleetwood Town vs Crewe Alexandra – 19:45
  • Gillingham vs Chesterfield – 19:45
  • Harrogate Town vs Barrow – 19:45
  • Notts County vs Shrewsbury Town – 19:45
  • Swindon Town vs Barnet – 19:45
  • Walsall vs Grimsby Town – 20:00
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Beyaz Saray'daki tarihi zirveye Zelenski'nin teklifi damga vurdu
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk teklif yapıldı

Kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk dev teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.