BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
19 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 16 Ağustos tarihinde hangi futbol maçlarının yayınlanacağı merak konusu oluyor. Futbolseverler, maçların hangi kanallardan yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Bu bilgiler, maç saatinden önce ilgili kanalların ve yayın kuruluşlarının resmi internet sitelerinden öğrenilebilir.
Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. 19 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 19 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
19 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Hatayspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
21:00 Eyüpspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)
Türkiye - TFF 1. Lig
21:00 Amed SK - İstanbulspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22:00 Leicester City - Tottenham
İspanya - LaLiga
20:00 Valladolid - Espanyol
22:30 Villarreal - Atletico Madrid
İtalya - Serie A
19:30 Lecce - Atalanta
21:45 Juventus - Como