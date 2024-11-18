BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
18 Kasım Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallar üzerinden yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi olacak? Tüm bu soruların yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...
Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 18 Kasım bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. LaLiga, Premier Lig, Trendyol Süper Lig, İtalya Seria A, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor. Bu akşam hangi maçların ekranlara geleceği aratılıyor. Peki, bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Uluslar Ligi'nde günün maçları 22.45'te başlayacak. İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus gibi takımların sahaya çıkacağı saatler belli oldu.
18 Kasım Pazartesi
22:45 Hırvatistan - Portekiz
22:45 Sırbistan - Danimarka
22:45 Romanya - Güney Kıbrıs
22:45 Polonya - İskoçya
22:45 Bulgaristan - Belarus
22:45 Kosova - Litvanya
22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
22:45 Lihtenştayn - San Marino
19 Kasım Salı
22:45 İsveç - Azerbaycan
22:45 Maracistan - Almanya
22:45 KARADAĞ - TÜRKİYE
22:45 Slovakya - Estonya
22:45 Bosna Hersek - Hollanda
22:45 Arnavutluk - Ukrayna
22:45 Çekya - Gürcistan
22:45 Galler - İzlanda
22:45 Malta - Andorra