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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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18 Kasım Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallar üzerinden yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi olacak? Tüm bu soruların yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 18 Kasım bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. LaLiga, Premier Lig, Trendyol Süper Lig, İtalya Seria A, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor. Bu akşam hangi maçların ekranlara geleceği aratılıyor. Peki, bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Uluslar Ligi'nde günün maçları 22.45'te başlayacak. İspanya, İsviçre, Sırbistan, Danimarka, Romanya, Güney Kıbrıs, Polonya, İskoçya, Bulgaristan, Belarus gibi takımların sahaya çıkacağı saatler belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Kasım Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

18 Kasım Pazartesi

22:45 Hırvatistan - Portekiz

22:45 Sırbistan - Danimarka

22:45 Romanya - Güney Kıbrıs

22:45 Polonya - İskoçya

22:45 Bulgaristan - Belarus

22:45 Kosova - Litvanya

22:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

22:45 Lihtenştayn - San Marino

19 Kasım Salı

22:45 İsveç - Azerbaycan

22:45 Maracistan - Almanya

22:45 KARADAĞ - TÜRKİYE

22:45 Slovakya - Estonya

22:45 Bosna Hersek - Hollanda

22:45 Arnavutluk - Ukrayna

22:45 Çekya - Gürcistan

22:45 Galler - İzlanda

22:45 Malta - Andorra

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