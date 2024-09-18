BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Eylül Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

18 Eylül günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 18 Eylül Çarşamba günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TRT 1

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) Tabii Spor

20.00 Samsunspor- RAMS Başakşehir (Türkiye- Süper Lig) beIN Sports 1

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) TRT 1

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 2

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) Tabii Spor

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) Tabii Spor 1

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4