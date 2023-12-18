Bugün hangi maçlar var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor.18 Aralık günü hangi takımların maçı var merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? İşte detaylar...

Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?

Futbol severlerin merakla beklediği bugünün maç programı belli oldu. Hangi takımların, hangi liglerde karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçı var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi / Kura Çekimi - 14:00

UEFA Avrupa Ligi / Kura Çekimi - 15:00

UEFA Avrupa Konferans Ligi / Kura Çekimi - 16:00