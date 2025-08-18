Futbol tutkunları için 18 Ağustos Pazartesi akşamı nefes kesici karşılaşmalarla geliyor! Avrupa'nın dört bir yanında sahne alacak maçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadelelerle büyük heyecan yaratacak. Bu kritik maçlar, hem takımların kaderini belirleyecek hem de futbol şölenine dönüşecek. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

TÜRKİYE-SÜPER LİG

Kasımpaşa vs Trabzonspor – 19:30

İNGİLTERE-PREMİER LİG

Leeds United vs Everton

İSPANYA-LA LİGA

Elche vs Real Betis – 20:00

İTALYA-COPPA İTALİA

Spezia vs Sampdoria – 17:30

Udinese vs Carrarese – 19:45

Torino vs Modena – 20:15

ALMANYA-DFB POKAL