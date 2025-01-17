Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salim Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Ocak Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Ocak Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Ocak Cuma günü hangi maçların yayınlanacağı merak ediliyor. Maçların hangi kanalda ve şifresiz olarak mı yayınlanacağı konusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Ocak Cuma maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Espanyol - Valladolid

Serie A

22:45 Roma - Genoa

Ligue 1

21:00 Montpellier - Monaco

23:05 Lille - Nice

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Ocak Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Bundesliga

22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Portekiz - Premier Lig

23:15 Benfica - Famalicao

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:15 Al Khaleej - Al Orubah

18:40 Al Wahda - Al-Qadsiah

20:00 Al Taawon - Al Nassr

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Altın fiyatları tam gaz!
img

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
img

"Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.