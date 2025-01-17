BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Ocak Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Espanyol - Valladolid

Serie A

22:45 Roma - Genoa

Ligue 1

21:00 Montpellier - Monaco

23:05 Lille - Nice

Bundesliga

22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Portekiz - Premier Lig

23:15 Benfica - Famalicao

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:15 Al Khaleej - Al Orubah

18:40 Al Wahda - Al-Qadsiah

20:00 Al Taawon - Al Nassr