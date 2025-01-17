BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Ocak Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
17 Ocak Cuma günü hangi maçların yayınlanacağı merak ediliyor. Maçların hangi kanalda ve şifresiz olarak mı yayınlanacağı konusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Ocak Cuma maç var mı?
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 17 Ocak bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Hatayspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Şanlıurfaspor - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Espanyol - Valladolid
Serie A
22:45 Roma - Genoa
Ligue 1
21:00 Montpellier - Monaco
23:05 Lille - Nice
Bundesliga
22:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Portekiz - Premier Lig
23:15 Benfica - Famalicao
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:15 Al Khaleej - Al Orubah
18:40 Al Wahda - Al-Qadsiah
20:00 Al Taawon - Al Nassr