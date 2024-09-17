BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Eylül Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

17 Eylül Salı günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 17 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Cihan Aydın

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4