Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
17 Eylül Çarşamba akşamı futbol heyecanı zirveye çıkacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak ve önemli galibiyetler elde etmek için mücadele edecek. Futbolseverler, unutulmaz maçlara tanıklık edecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

17 Eylül Çarşamba akşamı futbol dünyasında büyük bir heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için sahaya çıkacak. Taraftarların coşkusuyla yükselen bu mücadele, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Kritik karşılaşmalarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • Gamba Osaka - Eastern AA - 13:00 - Smartspor 2
  • Ulsan Hyundai - Chengdu Rongcheng - 13:00 - Smartspor
  • Karadeniz Ereğli - Bursaspor - 14:00 - A Spor
  • Sivasspor - Şiran Yıldızspor - 16:00 - A Spor
  • Elazığspor - 12 Bingölspor - 18:00 - A Spor
  • Al Wasl - Esteghlal FC - 19:00 - Smartspor 2
  • Al Ahli Doha - Al Khalidiyah - 19:00 - Smartspor
  • Olympiakos - Pafos - 19:45 - Tabii

  • Samsunspor - Kasımpaşa - 20:00 - BeIN Sports 2
  • Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir - 20:00 - BeIN Sports 3
  • Fenerbahçe - Alanyaspor - 20:00 - BeIN Sports 1
  • Feyenoord - Fortuna Sittard - 21:00 - S Sport Plus
  • Al Nassr - Istiqlol Dushanbe - 21:15 - Smartspor
  • Al Muharraq - Al Wehdat - 21:15 - Smartspor 2
  • Ajax - Inter - 22:00 - TRT 1
  • Liverpool - Atletico Madrid - 22:00 - Tabii
  • Bayern Münih - Chelsea - 22:00 - Tabii
  • PSG - Atalanta - 22:00 - Tabii
