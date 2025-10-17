Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
17 Ekim akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalarla dolu bir gece olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında heyecan tüm hızıyla sürerken, sahadaki ekipler hem prestij hem de grup sıralamasında avantaj sağlamak için kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
17 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde futbol şöleni yaşanacak. Grup aşamasının kaderini belirleyebilecek nitelikteki karşılaşmalarda, takımlar bir üst tura çıkma yolunda kritik puanlar için ter dökecek. Temponun yüksek, rekabetin sert olacağı bu mücadeleler, futbolseverlere adeta nefes kesen anlar yaşatacak. Gecenin dikkat çeken maçları, öne çıkan oyuncular ve tüm teknik analizler haberimizin devamında sizi bekliyor.
CANLI YAYINLAR
- 19:30 – Hannover 96 vs Schalke 04 – S Sport Plus
- 20:00 – Ümraniyespor vs Sarıyer – beIN Connect
- 20:00 – Ümraniyespor vs Sarıyer – TRT Spor
- 21:30 – Union Berlin vs Mönchengladbach – S Sport Plus
- 22:00 – Real Oviedo vs Espanyol – S Sport Plus