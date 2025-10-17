Haberler

Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Güncelleme:
17 Ekim akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek karşılaşmalarla dolu bir gece olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında heyecan tüm hızıyla sürerken, sahadaki ekipler hem prestij hem de grup sıralamasında avantaj sağlamak için kıyasıya bir mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

17 Ekim akşamı, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde futbol şöleni yaşanacak. Grup aşamasının kaderini belirleyebilecek nitelikteki karşılaşmalarda, takımlar bir üst tura çıkma yolunda kritik puanlar için ter dökecek. Temponun yüksek, rekabetin sert olacağı bu mücadeleler, futbolseverlere adeta nefes kesen anlar yaşatacak. Gecenin dikkat çeken maçları, öne çıkan oyuncular ve tüm teknik analizler haberimizin devamında sizi bekliyor.

CANLI YAYINLAR

  • 19:30 – Hannover 96 vs Schalke 04 – S Sport Plus
  • 20:00 – Ümraniyespor vs Sarıyer – beIN Connect
  • 20:00 – Ümraniyespor vs Sarıyer – TRT Spor

  • 21:30 – Union Berlin vs Mönchengladbach – S Sport Plus
  • 22:00 – Real Oviedo vs Espanyol – S Sport Plus
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

