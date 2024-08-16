BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. 16 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 16 Ağustos Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Konyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

Türkiye - 1. Lig

21:00 Pendikspor - Kocaelispor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Manchester United - Fulham (beIN Connect)

İspanya - LaLiga

20:00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Las Palmas - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

21:45 Le Havre - PSG (beIN Connect)