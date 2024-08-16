BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 16 Ağustos tarihinde hangi futbol maçlarının yayınlanacağı merak konusu. Futbolseverler, maçların hangi kanallardan yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Bu bilgiler, maç saatinden önce ilgili kanalların ve yayın kuruluşlarının resmi internet sitelerinden öğrenilebilir.
Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. 16 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 16 Ağustos Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Konyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
Türkiye - 1. Lig
21:00 Pendikspor - Kocaelispor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22:00 Manchester United - Fulham (beIN Connect)
İspanya - LaLiga
20:00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Las Palmas - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)
Fransa - Ligue 1
21:45 Le Havre - PSG (beIN Connect)