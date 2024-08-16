Üye Girişi
Haberler

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 16 Ağustos tarihinde hangi futbol maçlarının yayınlanacağı merak konusu. Futbolseverler, maçların hangi kanallardan yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Bu bilgiler, maç saatinden önce ilgili kanalların ve yayın kuruluşlarının resmi internet sitelerinden öğrenilebilir.

Futbolseverler, maçları günlük olarak takip etmek için genellikle "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu soruyor. 16 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 16 Ağustos Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Konyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

Türkiye - 1. Lig

21:00 Pendikspor - Kocaelispor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Manchester United - Fulham (beIN Connect)

İspanya - LaLiga

20:00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Las Palmas - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

21:45 Le Havre - PSG (beIN Connect)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Futbol Spor Süper Lig Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title