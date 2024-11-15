BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma (bugün) hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe -Zenit 20:00 / TRT1

UEFA ULUSLAR LİGİ

UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 1 22:45 İskoçya - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 1 22:45 Portekiz - Polonya

UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 4 22:45 Danimarka - İspanya

UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 4 İsviçre - Sırbistan

UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 2 20:00 G. Kıbrıs - Litvanya

UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 2 22:45 Romanya - Kosova

UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 3 22:45 Kuzey İrlanda - Belarus

UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 3 22:45 Lüksemburg - Bulgaristan