BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Kasım Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
15 Kasım Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak ve bu maçlar hangi kanallardan yayınlanacak? Şifresiz mi olacak yoksa belirli bir platform üzerinden mi izlenebilecek? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde!
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma (bugün) hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçe -Zenit 20:00 / TRT1
UEFA ULUSLAR LİGİ
UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 1 22:45 İskoçya - Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 1 22:45 Portekiz - Polonya
UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 4 22:45 Danimarka - İspanya
UEFA Uluslar Ligi - Lig A Grup 4 İsviçre - Sırbistan
UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 2 20:00 G. Kıbrıs - Litvanya
UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 2 22:45 Romanya - Kosova
UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 3 22:45 Kuzey İrlanda - Belarus
UEFA Uluslar Ligi - Lig C Grup 3 22:45 Lüksemburg - Bulgaristan