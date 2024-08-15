BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 15 Ağustos'ta oynanacak olan futbol maçlarının yayın bilgileri merak ediliyor. Maçların hangi kanallardan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

15 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Rapid Wien - Trabzonspor (ASPOR)

19:00 Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk

20:00 Viktoria Plzen - Kryvbas KR

20:00 Elfsborg - Rijeka

21:00 Cercle Brugge - Molde

21:15 Ajax - Panathinaikos

21:30 Lugano - FK Partizan

21:30 Maccabi Tel Aviv - FK Panevezys

21:30 Servette - Sporting Braga

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Borac Banja Luka - KI Klaksvik

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 FC Flora Tallinn - Vikingur R.

19:00 Sabah - St Patricks

19:00 Legia Warszawa - Brondby

19:00 Pyunik - Ordabasy Shymkent

19:30 Zira - Osijek

20:00 Tromsö - Kilmarnock

20:00 Pafos FC - CSKA 1948 Sofia

20:00 Banik Ostrava - Kopenhag

20:00 CFR Cluj - Maccabi Petah Tikva

20:00 Djurgarden - Ilves Tampere

20:00 Brann - St. Mirren

20:00 Hapoel Beer Sheva - Mlada Boleslav

20:00 FC Sheriff - Olimpija Ljubljana

20:30 AEK Atina - Noah

20:45 Başakşehir FK - FC Iberia 1999 (TRT SPOR)

21:00 Zrinjski Mostar - Botev Plovdiv

21:00 Vojvodina - Maribor (TV 8,5)

21:00 Drita - Auda

21:30 Wisla Krakow - Spartak Trnava

21:30 Slask Wroclaw - St. Gallen

21:30 Gent - Silkeborg IF

22:00 Larne FC - Ballkani

22:00 Puskas FC - FC Ararat-Armenia

22:00 Hajduk Split - Ruzomberok

22:00 Decic Tuzi - HJK Helsinki

22:15 Vitoria Guimaraes - Zürich

İspanya - LaLiga

20:00 Athletic Bilbao - Getafe (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

22:30 Real Betis - Girona (Exxen, S Sport, S Sport Plus)