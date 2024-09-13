BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
14 Eylül Cumartesi günü futbol severler için hangi maçların olduğu, hangi kanaldan yayınlandığı ve maçların şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. 14 Eylül Cumartesi günü milli aranın ardından 5. Hafta Süper Lig maçları oynanacak.
14 Eylül Cumartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Eylül, Cumartesi
17:00 Samsunspor - Tümosan Konyaspor
17:00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK
20:00 Bodrum FK - Rams Başakşehir
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
15 Eylül, Pazar
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17:00 Bellona Kayserispor - Eyüpspor
20:00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş
16 Eylül, Pazartesi
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor
BEIN SPORTS CANLI İZLE
Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.
BEIN SPORTS CANLI YAYIN
Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4