BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

14 Eylül Cumartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Eylül, Cumartesi

17:00 Samsunspor - Tümosan Konyaspor

17:00 Net Global Sivasspor - Gaziantep FK

20:00 Bodrum FK - Rams Başakşehir

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

15 Eylül, Pazar

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17:00 Bellona Kayserispor - Eyüpspor

20:00 Corendon Alanyaspor - Atakaş Hatayspor

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül, Pazartesi

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4