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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan futbol severler için 14 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak maçların detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hangi maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ve yayınların şifresiz olup olmadığı bilgilerini sizler için derledik.

14 Ekim Pazartesi günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

21:45 İzlanda-Türkiye

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