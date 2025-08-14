Futbol tutkunları için 14 Ağustos Perşembe akşamı nefes kesici karşılaşmalarla geliyor! Avrupa'nın dört bir yanında sahne alacak maçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadelelerle büyük heyecan yaratacak. Bu kritik maçlar, hem takımların kaderini belirleyecek hem de futbol şölenine dönüşecek. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

TÜRKİYE UEFA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU

BEŞİKTAŞ vs ST. PATRICK'S ATHLETIC – UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ön eleme mücadelesi, 19:00'daki maç programında yer alıyor.



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR vs VIKING – UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı; ev sahibi Başakşehir ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ – 3. ELEME TURU

KuPS vs Rigas FS – 16:00 (TOPLAMSKOR: 2-1)

Midtjylland vs Fredrikstad – 17:00 (TOPLAMSKOR: 3-1)

Brann Bergen vs Häcken – 18:00 (TOPLAMSKOR: 2-0)

Noah vs Lincoln Red Imps – 18:00 (TOPLAMSKOR: 1-1)

Wolfsberger AC vs PAOK – 18:00 (TOPLAMSKOR: 0-0)

Breidablik vs Zrinjski – 18:30 (TOPLAMSKOR: 1-1)

Drita vs FCSB – 19:00 (TOPLAMSKOR: 2-3)

Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans – 19:00 (TOPLAMSKOR: 2-1)

Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos – 19:00 (TOPLAMSKOR: 0-0)

Utrecht vs Servette – 19:00 (TOPLAMSKOR: 3-1)

Sporting Braga vs CFR Cluj – 19:30 (TOPLAMSKOR: 2-1)

Legia Warszawa vs AEK Larnaca – 20:00 (TOPLAMSKOR: 1-4)

UEFA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU