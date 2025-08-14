Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
14 Ağustos Perşembe günü, futbolseverler için dopdolu bir program sunuyor. Gerek yerel liglerdeki çekişmeli müsabakalar, gerekse Avrupa sahnesindeki kritik mücadeleler, heyecanı doruğa çıkaracak. Gecenin öne çıkan maçları, futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Futbol tutkunları için 14 Ağustos Perşembe akşamı nefes kesici karşılaşmalarla geliyor! Avrupa'nın dört bir yanında sahne alacak maçlar, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadelelerle büyük heyecan yaratacak. Bu kritik maçlar, hem takımların kaderini belirleyecek hem de futbol şölenine dönüşecek. Bugün oynanacak maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
TÜRKİYE UEFA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU
- BEŞİKTAŞ vs ST. PATRICK'S ATHLETIC – UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ön eleme mücadelesi, 19:00'daki maç programında yer alıyor.
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR vs VIKING – UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşı; ev sahibi Başakşehir ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
UEFA AVRUPA LİGİ – 3. ELEME TURU
- KuPS vs Rigas FS – 16:00 (TOPLAMSKOR: 2-1)
- Midtjylland vs Fredrikstad – 17:00 (TOPLAMSKOR: 3-1)
- Brann Bergen vs Häcken – 18:00 (TOPLAMSKOR: 2-0)
- Noah vs Lincoln Red Imps – 18:00 (TOPLAMSKOR: 1-1)
- Wolfsberger AC vs PAOK – 18:00 (TOPLAMSKOR: 0-0)
- Breidablik vs Zrinjski – 18:30 (TOPLAMSKOR: 1-1)
- Drita vs FCSB – 19:00 (TOPLAMSKOR: 2-3)
- Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans – 19:00 (TOPLAMSKOR: 2-1)
- Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos – 19:00 (TOPLAMSKOR: 0-0)
- Utrecht vs Servette – 19:00 (TOPLAMSKOR: 3-1)
- Sporting Braga vs CFR Cluj – 19:30 (TOPLAMSKOR: 2-1)
- Legia Warszawa vs AEK Larnaca – 20:00 (TOPLAMSKOR: 1-4)
UEFA KONFERANS LİGİ – 3. ELEME TURU
- Astana vs Lausanne-Sport – 15:00
- Ararat-Armenia vs Sparta Prague – 17:00
- Sabah vs Levski Sofia – 17:00
- FCI Levadia vs Differdange – 17:30
- Gyori ETO vs AIK – 18:00
- Hammarby vs Rosenborg – 18:00
- Omonia Nicosia vs Araz-Naxçıvan – 18:00
- Paks vs Polissya – 18:00
- Sheriff vs Anderlecht – 18:00
- Arda Kardzhali vs Kauno Zalgiris – 18:30
- Beitar Jerusalem vs Riga FC – 18:30
- Brøndby vs Víkingur Reykjavík – 18:30
- Vaduz vs AZ Alkmaar – 18:30
- AEK Athens vs Aris Limassol – 19:00
- Beşiktaş vs St Patrick's Athletic – 19:00
- Celje vs Lugano – 19:00
- Maccabi Haifa vs Raków Czestochowa – 19:00
- Neman Grodno vs KÍ Klaksvik – 19:00
- Jagiellonia vs Silkeborg – 19:15
- Spartak Trnava vs Universitatea Craiova – 19:30
- Dinamo City vs Hajduk Split – 19:45
- Dundee United vs Rapid Vienna – 19:45
- Linfield vs Víkingur Gøta – 19:45
- Austria Wien vs Baník Ostrava – 20:00
- Egnatia vs Olimpija – 20:00
- Hibernian vs Partizan – 20:00
- Santa Clara vs Larne – 20:00
- Shamrock Rovers vs Ballkani – 20:00
- Virtus vs Milsami Orhei – 20:00