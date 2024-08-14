BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
14 Ağustos günü futbol severler için hangi maçların olduğunu, hangi kanalda yayınlandığını ve bu yayınların şifresiz olup olmadığını öğrenmek isteyenler için bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İşte detaylar...
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos bugün maç var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Süper Kupa
22:00 Real Madrid - Atalanta (TRT 1)
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
19:00 Rigas Skola - UE Santa Coloma
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
17:00 FC Astana - Corvinul Hunedoara
19:00 MOL Fehervar - Omonia Nicosia
Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final
19:15 Al Taawon - Al Nassr (S Sport Plus)
İngiltere - Lig Kupası 1.Tur
21:45 Hull City - Sheffield Wednesday
21:45 Plymouth Argyle - Cheltenham Town
22:00 Leeds United - Middlesbrough