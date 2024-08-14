Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 14 Ağustos bugün maç var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

14 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Süper Kupa

22:00 Real Madrid - Atalanta (TRT 1)

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Rigas Skola - UE Santa Coloma

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

17:00 FC Astana - Corvinul Hunedoara

19:00 MOL Fehervar - Omonia Nicosia

Suudi Arabistan - Süper Kupa Yarı Final

19:15 Al Taawon - Al Nassr (S Sport Plus)

İngiltere - Lig Kupası 1.Tur

21:45 Hull City - Sheffield Wednesday

21:45 Plymouth Argyle - Cheltenham Town

22:00 Leeds United - Middlesbrough