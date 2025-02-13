Bugün hangi maçlar var? 13 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!
13 Şubat'ta hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallarda yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? UEFA maç programı ve detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
13 Şubat 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!
13 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Fenerbahçe - Anderlecht (TRT 1)
20:45 Midtjylland - Real Sociedad (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax (TRT Tabii Spor)
23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Porto - Roma (TRT Tabii Spor)
23:00 PAOK - FCSB (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Twente - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 1)
1. Lig
14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)
17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi
20:45 Molde - Shamrock Rovers
20:45 Vikingur R. - Panathinaikos
20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok
20:45 Celje - APOEL Nicosia
23:00 Gent - Real Betis
23:00 Kopenhag - Heidenheim
23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana
23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:10 Al Akhdoud - Damac FC
18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr