Bugün hangi maçlar var? 13 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!

13 Şubat 2025 maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve maçlar şifresiz mi yayınlanacak gibi sorular sıkça araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de öne çıkan maçlar dikkat çekiyor. Özellikle maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konuları taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA maç programı!

13 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Ferencvaros - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Fenerbahçe - Anderlecht (TRT 1)

20:45 Midtjylland - Real Sociedad (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Union Saint-Gilloise - Ajax (TRT Tabii Spor)

23:00 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Porto - Roma (TRT Tabii Spor)

23:00 PAOK - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Twente - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 1)

1. Lig

14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)

17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi

20:45 Molde - Shamrock Rovers

20:45 Vikingur R. - Panathinaikos

20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok

20:45 Celje - APOEL Nicosia

23:00 Gent - Real Betis

23:00 Kopenhag - Heidenheim

23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:10 Al Akhdoud - Damac FC

18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr